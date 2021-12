Legge Bilancio: Pa, ecco le principali misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce un fondo – continua la nota del ministero - per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche nazionali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, di 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026. Per la contrattazione collettiva nazionale 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, si stanziano 310 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023 per l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale e gli effetti indotti. Per le amministrazioni pubbliche sono stanziati 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale, per definire i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente nei contratti 2019-2021, in via di rinnovo. È istituito un Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, anche per potenziare le competenze in campo digitale ed ecologico. Per rafforzare l’organico del Coni e tutelarne la piena autonomia organizzativa – conclude - si dispone il trasferimento al comitato di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute spa e si autorizza ad assumere personale a tempo indeterminato sino al completamento della dotazione organica. (Com)