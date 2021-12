© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della pandemia di coronavirus in Francia sono risultati positivi 35 mila poliziotti, il 25 per cento dei 147 mila agenti nazionali. Lo riferisce una fonte citata dall'emittente "BfmTv". Attualmente la polizia francese oscilla tra i 600 e i mille casi a seconda delle settimane. Come ricorda "BfmTv", i poliziotti non sono obbligati a vaccinarsi in Francia. (Frp)