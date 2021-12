Legge Bilancio: Patuanelli, 2 miliardi di euro per l'agricoltura, risorse raddoppiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato le risorse, passando da 1 a 2 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli commentando l'approvazione definitiva delle legge di Bilancio. "Abbiamo insistito - spiega - in particolar modo sulla gestione del rischio e sulla garanzia del reddito ai produttori perché crediamo che le politiche di sostegno all'agroalimentare debbano spostarsi sempre più in questa direzione, insieme a una serie di importanti misure destinate alle filiere, che rappresentano un settore determinante per il nostro Paese, in termini produttivi ed economici, ma anche in termini di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, in un'ottica sempre più rivolta al processo di transizione ecologica, ambientale e sociale", conclude Patuanelli.(Rin)