Milano: approvati gli indirizzi per la realizzazione della nuova biblioteca europea di informazione e cultura

- Approvati dalla Giunta comunale gli indirizzi per la realizzazione della Beic, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura, il cui intervento è previsto nell'ambito del "Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali" complementare al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ora il Comune di Milano e la Fondazione Beic dovranno sottoscrivere il disciplinare con il Mic, il Ministero della cultura, che regola gli impegni tra tutti i soggetti coinvolti. Sarà poi firmato fra Comune di Milano e Fondazione Beic un protocollo d'intesa per disciplinare i rispettivi compiti e responsabilità nel percorso di realizzazione della Beic, che impegnerà i soggetti attuatori a condividere la governance del progetto in ogni sua fase e ad assicurarne la direzione scientifica congiunta. Definiti anche i principali contorni della Beic, il cui progetto originario, vincitore del concorso del 2001 e giunto nel 2008 alla fase esecutiva, non è stato realizzato per mancanza dei finanziamenti ministeriali necessari, calcolati all'epoca in 206 milioni di euro. Il Comune avvierà nel corso del 2022 il procedimento concorsuale per una nuova progettazione della biblioteca, assumendo come punto di riferimento la relazione elaborata dal gruppo di lavoro tecnico istituito nel marzo 2021, che ne ha rivisitato in chiave contemporanea le funzioni e stabilisce, quale elemento di novità rispetto al progetto precedente, che la Beic assumerà le funzioni attualmente svolte della Sormani in qualità di biblioteca Centrale del sistema della rete milanese. L'adozione del nuovo concept elaborato dal gruppo di lavoro ha dovuto tenere conto di molti differenti aspetti, tecnici e culturali: dall'evoluzione della normativa italiana in materia antisismica, antincendio, energetica e di sostenibilità ambientale all'esigenza prioritaria di contenere il consumo di suolo, i costi di costruzione e di gestione della biblioteca; infine, della centralità della cultura digitale e del nuovo significato che informazione e cultura hanno assunto negli ultimi due decenni, motori della crisi del paradigma del possesso come presupposto della fruizione culturale a favore di un accesso più "orizzontale" alla conoscenza, che avviene oggi in modo dinamico e veloce grazie alle tecnologie digitali, basta avere uno smartphone e la rete. (segue) (Com)