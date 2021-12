Milano: approvati gli indirizzi per la realizzazione della nuova biblioteca europea di informazione e cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo progetto Beic - dichiara l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - conferma i presupposti culturali che erano alla base dell'idea originaria: una biblioteca-mondo che, grazie alla presenza di importanti collezioni, in formato fisico e digitale, è in grado di documentare storia, cultura, realtà socio-economica e lingue del continente europeo, rafforzando soprattutto nei giovani l'abitudine al confronto tra le diverse culture che la abitano, trasformandolo in un laboratorio di conoscenza con infinite possibilità di crescita e trasformazione, grazie anche a un'informazione sempre più accessibile". "Un nuovo polo culturale nell'arco est di Milano, già al centro di recenti progetti di rigenerazione urbana come quello dell'area dell'ex Macello - aggiunge l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - in linea con il processo di rinnovamento della città pubblica in atto da tempo e che stiamo sempre più potenziando. La localizzazione è confermata nell'ambito del piano urbanistico di porta Vittoria, ma con maggior attenzione all'inserimento paesaggistico e ambientale grazie anche ad un ridimensionamento legato alle modalità di comunicazione che si sono affermate di recente". Il nuovo progetto occuperà 36mila mq a fronte degli oltre 80mila dell'originario, e l'impatto economico si riduce a 101,574 milioni già previsti nel bilancio dello Stato nell'ambito del Pnrr. Il finanziamento, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 ottobre 2021, potrà essere integrato con ulteriori risorse pubbliche o private. La localizzazione urbana della Beic individuata nel 2001 nell'area dell'ex Stazione di Porta Vittoria è confermata in quanto semicentrale, baricentrica rispetto alle principali sedi universitarie, collocata sulla fermata "Porta Vittoria" del passante ferroviario, vicina alla prossima fermata Dateo della nuova linea metropolitana M4 che congiungerà il centro della città con l'aeroporto di Linate, e dunque connessa con le linee metropolitane e ferroviarie regionali. (Com)