Regno Unito: giudice accusa attentatore Liverpool di aver fabbricato ordigno con "intenti omicidi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentatore di Liverpool Al Swealmeen, morto per l'esplosione di un taxi davanti a un ospedale cittadino, avrebbe fabbricato il dispositivo con "intenti omicidi". È quanto stabilito dal giudice Andre Rebello, come riportato dall'emittente "Bbc". Secondo Rebello infatti, l'intenzione di Swealmeen era quella di far esplodere l'ordigno, ipotesi confermata dal fatto che il 32enne ha chiamato il fratello due giorni prima, dicendo di voler fare "qualcosa di brutto". Secondo quanto affermato da Rebello, Swealmeen aveva fabbricato la bomba in un appartamento che aveva affittato in Rutland Avenue, vicino a Sefton Park a Liverpool. Il giudice ha sottolineato tuttavia, che non c'erano prove che suggerissero che qualcun altro fosse stato coinvolto nella fornitura dei materiali o nella costruzione del dispositivo, ma le indagini sono ancora in corso. (Rel)