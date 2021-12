Roma: Baglio (Pd), sbloccati fondi per recupero e valorizzazione parco di Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “I cittadini del Municipio V, e dei limitrofi VI e VII, interessati dal recupero ambientale e dalla valorizzazione del Parco di Centocelle, possono stare tranquilli: 3milioni e mezzo di euro sono stati ridestinati al bene collettivo e sbloccati per il 2022”. Lo annuncia Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Assemblea Capitolina. “Le opere di riqualificazione del polmone verde nella periferia est di Roma, di 120 ettari, andranno avanti. La scorsa settimana con apposita delibera di giunta sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi a 15 interventi, tra cui la bonifica ambientale da realizzare con urgenza per tutelare la salubrità dei cittadini e vari lavori relativi al c.d. 'II stralcio' per rendere fruibili e accessibili a tutti nuove porzioni di parco”, prosegue Baglio. (segue) (Com)