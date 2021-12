Roma: Baglio (Pd), sbloccati fondi per recupero e valorizzazione parco di Centocelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di opere che miglioreranno la qualità della vita dei residenti, tra cui sono previste: piantumazione di alberi, realizzazione di una rampa ciclo pedonale per l'accesso ai disabili, creazione di nuovi viali per collegare la pista ciclabile a tutte le aree e una nuova recinzione, installazione di un impianto idraulico per l'irrigazione manuale e di un sistema di illuminazione attualmente inesistente. Previste anche aree fitness e ludiche per bambini, oltre ad una per i cani; nuovi arredi urbani, rastrelliere portabici, tavoli da picnic e cestoni porta rifiuti. Fiore all’occhiello della valorizzazione sarà la musealizzazione della 'Villa della Piscina' presente nel Parco e dei rinvenimenti archeologici dell’area, anche grazie alla realizzazione di un manufatto, di cui già esiste il progetto definitivo, per il quale entro il 2022 si avvierà apposita gara per progettazione esecutiva e lavori”, conclude la capogruppo. (Com)