Speciale energia: Algeria, produzione idrocarburi aumentata del 16,1 per cento nei primi nove mesi del 2021

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha rivelato che la produzione commerciale di idrocarburi in Algeria ha registrato un aumento del 16,1 per cento durante i primi nove mesi dell'anno 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020. Intervistato dall’agenzia di stampa algerina “Aps”, Arkab la produzione commerciale di idrocarburi è passata da 104,7 milioni di tonnellate di petrolio equivalente alla fine di settembre 2020 a 121,5 milioni di tonnellate alla fine di settembre 2021. Secondo Arkab, si tratta di una "forte ripresa" delle attività del ramo idrocarburi che giunge dopo un 2020 segnato da disinvestimenti e da un rallentamento delle attività nel settore a causa della doppia crisi provocata dal crollo dei prezzi del petrolio e dalla pandemia di Covid-19. Tale performance è stata registrata principalmente grazie all'aumento della produzione di gas naturale e Gpl rispettivamente +31 per cento e +4 per cento. Per quanto riguarda i volumi esportati, Arkab ha rivelato che hanno registrato la stessa tendenza al rialzo fino a raggiungere i 72 milioni di milioni di barili di petrolio equivalente, con un aumento del 22 per cento. (Ala)