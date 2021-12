Speciale energia: FI, governo adotti subito misure per aumentare produzione nazionale gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di "contenere l'aumento dei prezzi dei settori elettrico e del gas" Forza Italia chiede al governo di "adottare misure urgenti volte a incrementare la produzione nazionale di gas naturale, prevedendo che tale produzione sia immessa al consumo esclusivamente sul territorio dello Stato". E' quanto recita un ordine del giorno presentato dai deputati di Forza Italia ed in particolare dai componenti della commissione Attività produttive di Montecitorio Luca Squeri, Vincenzo Fasano, Catia Polidori, Alessandro Sorte, Sergio Torromino e firmato anche dal presidente del gruppo azzurro Paolo Barelli e dal vice presidente vicario Valentino Valentini. Forza Italia mira dritto al punto e cioè sull'incremento immediato della produzione come unica soluzione concreta. Dal governo, inoltre, Forza Italia si aspetta che consideri le attività estrattive del gas nazionale "di pubblica utilità", prevedendo che "in sede di predisposizione del Piano di transizione energetica sostenibile delle aree idonei (Pitesai) si tenga conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale". "Il caro-bollette - sottolineano i deputati di FI - metterà in ginocchio interi comparti economici e il Paese non può permetterselo. Questa nuova drammatica situazione non può pesare in alcun modo nei bilanci delle famiglie già provate dalla pandemia, soprattutto quelle più fragili. Pertanto, è indispensabile un intervento immediato del governo affinché la produzione nazionale di gas naturale venga aumentata nel più breve tempo possibile. L'esecutivo su questo è in ritardo, ma auspichiamo che il tempo perduto sia recuperato". Le bollette sono aumentate in maniera spropositata, lievitate 3 o 4 volte. Molti settori sono già a rischio chiusura, da quelli industriali, commerciali, agricoli e produttivi a quelli con valenza sociale come gli impianti sportivi (basti pensare alle piscine) e in generale quelli maggiormente "energivori". (Rin)