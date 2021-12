Speciale energia: Libano, avviati i lavori di riparazione del gasdotto arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia libanese, Walid Fayyad, ha inaugurato i lavori di riparazione del gasdotto arabo che attraversa la Giordania e la Siria, nell'ambito dell'iniziativa statunitense annunciata lo scorso agosto. L'obiettivo dell'iniziativa è consentire al Libano di importare gas egiziano per una delle sue centrali elettriche. Il ministro ha poi ricordato che le quantità che dovranno essere importate nell'ambito dell'accordo con l'Egitto ammonteranno a 650 milioni di metri cubi l'anno, sufficienti per fornire i 450 megawatt (MW) dell'impianto di Deir Ammar, nel nord del Libano, che potrebbe quindi funzionare a pieno regime tutto l'anno. Il ministro Fayyad ha poi indicato che questo progetto potrebbe fornire tra le 8 e le 12 ore di elettricità al giorno a "costo inferiore rispetto al costo che il Paese sta pagando oggi". Inoltre, ha promesso un imminente miglioramento dell'approvvigionamento elettrico del Paese, garantendo fino a dieci ore in più di elettricità. In occasione dell'incontro con il presidente libanese, Michel Aoun, Fayad ha elogiato "il sostegno del presidente Aoun al miglioramento delle prestazioni di Electricité du Liban (Edl)". "Il miglioramento dell'offerta e la ripresa del settore elettrico sono sulla buona strada, grazie all'imminente arrivo del gas egiziano attraverso la Siria, che dovrebbe fornire otto ore di elettricità aggiuntiva, e dell'elettricità giordana che fornirà due ore aggiuntive, per un totale di 10 ore", ha concluso. Il gas egiziano dovrebbe essere pompato attraverso un gasdotto esistente che si estende da Al-Arish a Taba in Egitto, quindi ad Aqaba e da lì a Rehab in Giordania, e da Rehab attraverso Jaber fino alla regione di Homs, in Siria, e poi a Deir Ammar in Libano. La lunghezza dell’infrastruttura è di 1.200 chilometri e la sua capacità è di 7 miliardi di metri cubi di gas all’anno. (Res)