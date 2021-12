Speciale energia: Crippa (M5s), contro caro bollette necessario difendere subito famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è il momento di abbassare la guardia contro il caro bollette. Dobbiamo proseguire, mettendo subito in campo interventi concreti per difendere le famiglie e per permettere alle imprese di continuare a produrre. Il M5s ha evidenziato per primo l’emergenza che ci troviamo davanti e ha subito messo sul tavolo le proprie proposte: siamo pronti a confrontarci con le altre forze politiche e con il governo”. Lo ha dichiarato in una nota Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera. “Come abbiamo già spiegato, si può partire con il rendere strutturale l’utilizzo dell’extragettito delle aste CO2 per ridimensionare gli aumenti. Davanti all’impennata dei prezzi energetici abbiamo rafforzato i bonus sociali per tutelare i soggetti economicamente più fragili, spostando al 2024 l’uscita dal regime di maggior tutela per le famiglie. Ora dobbiamo trasferire il finanziamento dei bonus sulla fiscalità generale dato che sono una forma di sostegno al reddito”, ha proseguito. Inoltre, “va ridotta l’Iva sulle bollette dell’energia elettrica. Durante questa fase che abbiamo definito di ‘pandemia energetica’ - ha spiegato -, c’è chi ha ottenuto profitti stellari ed è giusto che si trovi una soluzione affinché questo soggetti, come ribadito anche dal premier Mario Draghi, diano il loro contributo in questa fase dì emergenza energetica”. “Dobbiamo fare in fretta, altrimenti rischiamo di assistere al blocco delle attività di molte imprese, con conseguenti ricadute negative sull’occupazione e sul sistema Paese”, ha aggiunto. (Com)