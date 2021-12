Speciale energia: Putin, forniture di gas all'Europa non appena sarà lanciato gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sarà pronta ad avviare immediatamente ulteriori forniture di gas all'Europa non appena questa deciderà di lanciare il gasdotto Nord Stream 2. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione dedicata alla stagione di riscaldamento, dopo che l'amministratore delegato di Gazprom, Alekseij Miller, ha annunciato che Nord Stream 2 è pienamente operativo e pronto per il funzionamento e che il riempimento della seconda stringa del gasdotto è stato completato. "Adesso, ovviamente, tutto dipende dai nostri partner, i consumatori in Europa, in Germania", ha dichiarato Putin, il quale poco prima ha detto che la Russia ha la possibilità di aumentare le esportazioni di gas all'Occidente, "data la difficile situazione dei partner" europei. (Rum)