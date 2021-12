Speciale energia: Putin, lancio Nord Stream 2 ridurrà prezzi sia per Europa che per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La messa in funzione del gasdotto Nord Stream 2 influenzerà al ribasso i prezzi del gas non solo per l'Europa, ma anche per l'Ucraina, che acquista una quantità significativa di gas di origine russa a prezzi del mercato europeo, rifiutandosi per motivi politici di acquistarlo direttamente dalla Russia. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione sulla stagione invernale durante la quale l'amministratore delegato della compagnia energetica Gazprom, Alekseij Miller, ha annunciato il completamento del riempimento della seconda stringa del Nord Stream 2 con gas tecnico, il che consente al gasdotto di essere pronto per la mezza in funzione. (Rum)