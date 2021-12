© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Covid, 13.154 casi, dato più alto da sette settimane, a Delhi Omicron al 46 per cento - Sono 13.154 i nuovi casi di coronavirus e 268 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell’India. Nel Paese sono stati individuati finora 961 casi di variante Omicron in diversi Territori e Stati, prevalentemente a Nuova Delhi e nel Maharashtra. Nella capitale la variante è stata trovata nel 46 per cento dei campioni esaminati e, secondo quanto riferito dal governo locale, si sta trasmettendo localmente. L’incremento giornaliero è il più grande da sette settimane e il 43 per cento superiore al giorno precedente. Su 1.199.252 test effettuati ieri il tasso di positività è dell’1,1 per cento. Il totale dei contagi è salito a 34.822.040 mentre quello delle vittime a 480.860. I casi attivi sono 82.402, 5.400 più di ieri, e quelli risolti 34.258.778, 7.486 in più. Il tasso di guarigione è del 98,38 per cento e quello di letalità dell’1,38 per cento. Nello Stato del Kerala si concentra il maggior numero di casi attivi, 21.145, in aumento di 59 unità rispetto al giorno precedente; a seguire il Maharashtra con 17.573, in aumento di 2.394: è quest’ultimo ora lo Stato che contribuisce di più all’aumento dei contagi, con un tasso di positività del 3,16 per cento, che arriva al 4,71 per cento a Mumbai. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.438.322.742 dosi, di cui 6.391.282 ieri. (segue) (Res)