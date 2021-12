Legge Bilancio: Fornaro (Leu), serve maggiore equità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un'agenzia di stampa quotidiana che racconta quanto accade in Italia con un occhio attento al resto del mondo" Federico Fornaro

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- Sulla manovra "si è concentrato tutto il dibattito dell'opinione pubblica sul taglio dell'Irpef per 8 miliardi, anche se in realtà la manovra è espansiva per circa 34 miliardi. Una manovra percepita da una parte del Paese come iniqua proprio per questo intervento. Da parte nostra nessun atteggiamento punitivo sui redditi alti, ma come dice la Costituzione chi ha di più deve dare di più. Il presidente Draghi aveva proposto una soluzione bocciata dalla miopia del centrodestra. Un segnale minimo che avrebbe invertito la percezione del Paese dell'intera manovra. Anche l'emendamento governativo su superamento del tetto dei 240 mila euro in questa fase poteva essere evitato. Rimangono sullo sfondo il tema delle disuguaglianze e dell'equità su cui si deve fare di più e meglio". Lo ha affermato in Aula il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro intervenendo sulla legge di Bilancio. "Tutti ci siamo concentrati sull'aumento del Pil - ha continuato il parlamentare -, ma se questo aumento non diventa aumento dell'occupazione, di quella buona e stabile, la percezione è che alla fine questo aumento finisca nelle tasche di pochi". (segue) (Rin)