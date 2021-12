Legge Bilancio: Fornaro (Leu), serve maggiore equità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Leu ha aggiunto: "La ricchezza prodotta va redistribuita per esempio nella lotta al lavoro precario. Occorre investire sulle risorse umane, i lavoratori non sono solo un costo. Come per esempio abbiamo concentrato una serie di interventi sulle case di proprietà dimenticando di chi sta in affitto e fa fatica. Occorre un grande piano di edilizia pubblica residenziale. Per fortuna ci sono tante cose che vanno anche nella direzione giusta, ma il lavoro per far uscire il Paese dalla crisi economica dovuta alla pandemia è ancora lungo", ha concluso Fornaro. (Rin)