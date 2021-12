Spagna: sindacato polizia chiede di vietare manifestazione pro detenuti Eta del 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato di polizia della Guardia civil spagnola (Jucil) ha chiesto di vietare la manifestazione per rendere omaggio a tre detenuti dell'ex organizzazione terroristica basca Eta prevista per il 31 dicembre a Mongragon, in provincia di Guipúzcoa. La commemorazione, infatti, sarebbe una violazione dell'articolo 578 del codice penale spagnolo che condanna l'esaltazione del terrorismo, così come la denigrazione e l'umiliazione delle sue vittime. In un comunicato, il sindacato afferma di non "capire" come il ministero della Giustizia "possa articolare meccanismi legali che permettano di impedire questo atto". Secondo la Jucil, le piattaforme a sostegno dei detenuti dell'Eta che hanno organizzato la manifestazione "cercano di riaffermare il loro odio e ora riappaiono in modo sottile, intendono presentare i membri dell'Eta come vittime e fare propria la tesi dello spargimento di sangue come giustificazione per ottenere l'indipendenza dei Paesi Baschi". Per queste ragioni, secondo il sindacato della Guardia civil ci dovrebbe essere un margine legale per proibire questa manifestazione e impedire che i prigionieri dell'Eta e coloro che rendono omaggio all'organizzazione terroristica "godano di impunità". (Spm)