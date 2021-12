Tunisia: attivista bin Mubarak, "verrà formato fronte politico contro il golpe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia, verrà formato un fronte politico per opporsi al golpe del 25 luglio del presidente Kais Saied. Lo ha detto Jawhar bin Mubarak, attivista politico e leader del movimento d’opposizione "Cittadini contro il golpe", durante una conferenza stampa. "C’è un avvicinamento tra diversi partiti politici, quelli che ancora credono nella democrazia", ha detto Mubarak, per poi proseguire: "Nonostante siano formazioni politiche con differenze ideologiche tra di loro, hanno deciso di stipulare alleanze per far fronte comune contro il golpe". Secondo l’attivista, questo riavvicinamento potrebbe essere un preludio alla formazione di un fronte politico vero e proprio in grado di mobilitare persone e farsi valere in ambito politico per "re-instaurare il percorso democratico e costituzionale, dal momento che tutti i partiti riconosciuti sono avversi al colpo di Stato di Saied".(Tut)