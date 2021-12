Tunisia: aperta un'indagine sull'incendio nel magazzino di rifiuti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Tunisia ha autorizzato l'apertura di un'indagine investigativa sull'incendio in un magazzino dell'azienda importatrice dei rifiuti italiani nella zona di Moureddine, nel comune di Masaken, circa 10 chilometri a sud della città costiera di Susa/Sousse in Tunisia, soggetto al sistema di controllo doganale. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di primo grado di Sousse , Moez al Yousfi, all'agenzia stampa ufficiale "Tap". La procura ha affidato al primo giudice istruttore del quarto ufficio l'incarico di indagare per rivelare le circostanze e i responsabili dell'incendio. Una fonte della Protezione civile di Sousse aveva riferito ieri che l'incendio ha distrutto i rifiuti stoccati in un'area di circa 4 mila metri quadrati del magazzino, che si estende complessivamente su una superficie di 11 mila metri quadrati. (Tut)