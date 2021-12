Francia: allarme per aumento prezzi delle case con introduzione nuove regole in materia energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i prezzi delle case potrebbero aumentare a causa dell’entrata del nuovo regolamento in materia di efficienza energetica, a partire dal primo gennaio 2022. Secondo alcuni esperti, l’incremento dei costi potrebbe essere pari al 5 per cento, come riferisce il quotidiano “Les Echos”. Le nuove misure, inserite nel pacchetto RE2020, hanno suscitato l’allarme della Federazione degli sviluppatori immobiliari (Fpi), della Federazione francese dei costruttori di case individuali (Ffc) e la Federazione francese degli edifici (Ffb). Per alcune case, mentre il prezzo dei materiali è aumentato, il conto potrebbe essere ancora più alto con un costo aggiuntivo di circa il 15-20 per cento secondo la Ffc. I costruttori e sviluppatori potrebbero ridurre i loro margini per compensare questi aumenti, come scrive “Les Echos”. (Frp)