Brasile: governo declina aiuti Argentina per maltempo a Bahia, "solo se crisi peggiora"

- Il governo del Brasile ha declinato l'aiuto che l'Argentina ha offerto allo Stato di Bahia, in emergenza per le forti precipitazioni registrate durante Natale, riservandosi di accettarlo nel caso dovesse aggravarsi la situazione. Lo riporta la testata "G1" pubblicando una nota del ministero degli Esteri in risposta all'offerta del Paese vicino di inviare dieci specialisti nella gestione delle acque, della logistica e nel supporto psicosociale alle vittime dei disastri. Dopo aver ringraziato l'Argentina per la "dimostrazione di solidarietà", il ministero faceva sapere che le autorità stavano affrontando la situazione "con la mobilitazione interna di tutte le risorse finanziarie e di personale necessarie per assistere la popolazione colpita": 200 milioni di reais (l'equivalente di circa 35 milioni di dollari) ritenuti "al momento sufficienti" per affrontare la crisi. "Nel caso di un peggioramento della situazione, dovessero esseri ulteriori necessità di assistenza, il governo brasiliano potrà tornare a considerare l'offerta argentina", conclude la nota. (segue) (Brb)