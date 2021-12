Brasile: governo declina aiuti Argentina per maltempo a Bahia, "solo se crisi peggiora" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires aveva risposto a un appello lanciato dal governatore dello Stato di Bahia, Rui Costa. "Il mio ringraziamento al governo argentino per l'offerta di aiuto umanitario alle vittime delle inondazioni a Bahia, in particolare all'ambasciatore Daniel Scioli, al consolo generale a Bahia, Pablo Virasoro e alla presidentessa della commissione nazionale dei caschi bianchi, l'ambasciatrice Sabina Frederic", scriveva Costa esortando il governo federale a dare il via libera "urgente" all'offerta. La vicenda è destinata ad aumentare una polemica interna squisitamente politica. Rui Costa dos Santos Mororo, economista, è membro del Partito dei lavoratori (Pt), la forza politica di opposizione il cui leader è l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. A rappresentare il governo sul luogo delle inondazioni non c'era il presidente Jair Bolsonaro, in vacanza in una località di mare, ma una delegazione di ministri. (segue) (Brb)