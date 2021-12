© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 355 sì e 45 no al disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e della relativa Nota di variazioni. (Rin)