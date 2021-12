Francia: Università, per gli esami di gennaio non servirà il pass sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti non dovranno mostrare un pass sanitario o vaccinale per accedere agli esami previsti per gennaio nelle università. Lo ha affermato Sarah El Hairy, sottosegretaria all'Istruzione nazionale parlando a “CNews”. Non "servirà il pass vaccinale per sostenere gli esami", ha detto El Hairy. "Dobbiamo mantenere aperte le scuole per garantire pari opportunità" e che "questo virus non crei maggiori disuguaglianze", ha affermato la sottosegretaria.(Frp)