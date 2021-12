Piemonte: oggi i funerali di Burzi, l'ex consigliere regionale che si è tolto la vita lanciando accuse contro Rimborsopoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sua morte ha creato un turbine di reazioni. A partire da quella del Procuratore generale Francesco Saluzzo, che ha definito in una lettera le accuse fatte alle procure impegnate nell'inchiesta Rimborsopoli "inaccettabili e false. I magistrati non hanno ne nemici ne amici". Sulla vicenda è intervenuto anche il cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, in alcuni tweet: "Burzi è stato vittima per anni di assurde ingiustizie e violenze giudiziarie. Se una persona arriva al punto di togliersi la vita per poter affermare la propria innocenza. (segue) (Rpi)