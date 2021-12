Energia: Iraq firma contratto con compagnie cinesi per raffineria e stabilimento petrolchimico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq ha firmato un contratto con due compagnie cinesi per la costruzione di uno stabilimento petrolchimico e una raffineria nella penisola meridionale di Al Faw, uno dei centri petroliferi più importanti del Paese. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". La raffineria, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere in grado di estrarre circa 300 mila barili di greggio al giorno e sarà costruita dalla Power China e dalla Norinco international. Il valore stimato della raffineria si aggira intorno ai 7 miliardi di dollari statunitensi, mentre il complesso petrolchimico è stato valutato intorno ai 12 miliardi. Il ministero del petrolio dell’Iraq, Abdul Jabbar Ismail, ha dichiarato che "il progetto trasformerà il Paese in un polo per gli investimenti e saremo in grado di produrre derivati del petrolio con i più alti standard internazionali".(Res)