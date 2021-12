Regno Unito: prezzi medi delle case raggiungono record di 254.822 sterline a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi medi delle case nel Regno Unito hanno raggiunto un record di 254.822 sterline (303.000 euro circa) nel mese di dicembre. È quanto emerge dai dati dell'istituto di credito Nationwide. Un'abitazione nel Paese attualmente vale 23.902 sterline (28.000 euro circa) in più rispetto a gennaio, rendendo questo l'anno più critico per l'aumento dei prezzi dal 2006. Nationwide ha previsto tuttavia che il mercato rallenterà il prossimo anno perché la reintroduzione dell'imposta di bollo a settembre ha determinato che gli acquirenti anticipassero ,a conclusione dei contratti sugli immobili. L'istituto ha in ogni caso anche messo in guardia sulle incertezze legate alla diffusione della variante Omicron del coronavirus. (Rel)