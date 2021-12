Germania: Covid, Italia classificata come zone ad alto rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha classificato Italia, San Marino, Malta e Canada come zone ad alto rischio per il Covid-19. Ciò significa che chi entra in Germania da tali Paesi e non è completamente vaccinato o guarito deve effettuare una quarantena di dieci giorni, che può interrompere con un test negativo al quinto giorno dall'arrivo. Per i minori di 12 anni, l'isolamento è di cinque giorni. Vaccinati e guariti devono registrare il proprio ingresso in Germania sul relativo portale informatico del governo federale. (Geb)