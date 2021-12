Legge bilancio: Sereni, soddisfazione per fondi cooperazione allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Con il voto di oggi alla Camera dei deputati la Legge di Bilancio per il 2022 viene definitivamente approvata e contiene molte misure importanti, per sostenere le famiglie, le imprese, i giovani e le donne. Lo dichiara la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni, secondo cui si tratta di “una legge di Bilancio espansiva che guarda alla ripresa necessaria per superare l'emergenza sanitaria, economica e sociale provocata dal Covid-19". "In questo quadro non posso che esprimere una grande soddisfazione per quanto riguarda il capitolo della cooperazione allo sviluppo", afferma Sereni. "Si introducono infatti - spiega la vice ministra - alcuni elementi di semplificazione rispetto ai meccanismi della Legge 125/2014, in particolare per gli aspetti legati al finanziamento dei progetti delle imprese profit da parte di Cassa depositi e prestiti e per le iniziative di valutazione e comunicazione. Si aumentano le risorse per l'attività dell'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo (Aics), individuando un percorso di graduale incremento dei fondi (dai 100 nel 2022 fino a 350 a decorrere dal 2026) così da rendere possibile il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,7 per cento del Rnl per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) entro il 2030. L'iniziativa parlamentare - nota Sereni - ha inoltre ulteriormente migliorato il testo nella direzione di una semplificazione dei meccanismi di presentazione della relazione annuale, con l'indicazione di dare priorità alla cooperazione bilaterale e di trasferire al Maeci le risorse classificate come Aps ed eventualmente non utilizzate dal ministero dell’Interno Interno per gli aspetti legati alle politiche migratorie". (segue) (Res)