Legge Bilancio: Bergamini, finita l'era dei tagli

- "Anche quest'anno la legge di Bilancio porta con sé tante novità. Seppure sia approdata alla Camera dei deputati in ritardo, il Parlamento ha lavorato ininterrottamente per tagliare le tasse, sostenere le imprese e i lavoratori. Sono stati definiti ulteriori incentivi per le famiglie come l'assegno unico per i figli, sgravi per l'assunzione delle neo-mamme e mutui agevolati per le giovani coppie". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini. "Sono stati stanziati 1,8 miliardi contro il caro bollette, azzerando così gli oneri di sistema per le utenze domestiche. È stata prorogata la scadenza del pagamento delle cartelle esattoriali dal primo gennaio fino al 31 marzo 2022, senza gli oneri di mora, una misura per cui, insieme all' abbassamento delle tasse, Forza Italia si è tanto battuta. Per incoraggiare il contrasto alla violenza di genere, così come annunciato dal ministro Mariastella Gelmini, sarà rifinanziato con 5 milioni di euro il reddito di libertà e altri 5 milioni serviranno a sostenere i centri antiviolenza e le case rifugio. È finita l'era dei tagli trasversali e dell'austerità. Questo è il momento di ridare fiducia ai giovani, di scongiurare l'inverno demografico a cui stiamo assistendo negli ultimi anni e di scommettere tutto sul futuro, sull'Italia che verrà", conclude.(Rin)