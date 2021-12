Imprese: Capitanio (Lega), grazie a Giorgetti 609 milioni per digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ossigeno puro per il nostro tessuto produttivo. Grazie al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con la firma del decreto attuativo del 'Piano voucher per le imprese' il Mise ha destinato 609 milioni di euro per la digitalizzazione delle aziende". Lo dichiara il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai e membro della commissione Trasporti, Poste e Tlc. "Una misura - aggiunge - tanto concreta quanto fondamentale anche per la conseguente riduzione del digital divide nel nostro Paese. Avanti così. La Lega continua a lavorare per sostenere la modernizzazione e la transizione digitale del Paese e di settori fondamentali come la scuola", conclude.(Com)