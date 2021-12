Cina: autorità proibiscono ai calciatori di esibire tatuaggi per "dare il buon esempio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione generale dello sport della Cina (Gas) ha annunciato la proibizione per i calciatori professionisti di quel Paese di tatuarsi, e l'obbligo per quanti già lo hanno fatto di rimuovere i tatuaggi o celarli in pubblico, così da "dare un buon esempio per la società". Una nota dell'Autorità sportiva afferma che "al team nazionale e agli atleti della nazionale U23 è severamente proibito tatuarsi, e a quanti già hanno tatuaggi è raccomandato di rimuoverli". L'Amministrazione generale dello sport ha anticipato la pubblicazione di requisiti disciplinari da parte della Chinese Football Association per tutti gli atleti dei club nazionali. (segue) (Cip)