Cina: autorità proibiscono ai calciatori di esibire tatuaggi per "dare il buon esempio" (2)

- L'iniziativa si inserisce in una più ampia offensiva politica per la "moralizzazione" della società che nei mesi scorsi ha interessato anche le personalità televisive e del web. Nel mese di novembre la Commissione regolatoria per la sicurezza cinese (Csrc) ha vietato agli influencer online di promuovere l’acquisto di determinate azioni attraverso le piattaforme di streaming, invitando i personaggi del web “a concentrarsi sull'analisi della macroeconomia quando commentano il mercato azionario”. La direttiva si inserisce nel contesto di stretta collaborazione tra le entità finanziarie e i live streamer, che contribuiscono ad attirare nuovi clienti. A seguito della generale sospensione delle attività provocata dalla pandemia di Covid-19, molte istituzioni finanziarie si sono affidate al web per la promozione delle proprie attività, organizzando incontri ed eventi telematici di gestione patrimoniale. (Cip)