Grecia: ministro Sviluppo Georgiadis, approvati 305 nuovi piani d'investimento

- In Grecia sono stati approvati 305 nuovi piani d'investimento, nell'ambito della legge governativa sullo sviluppo: si tratta di un altro passo per raggiungere nuovi record nel 2022. Lo ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico e gli investimenti greco, Adonis Georgiadis. "Nonostante le condizioni avverse della pandemia, il ministero dello Sviluppo e degli Investimenti sta procedendo ad un ritmo sostenuto come dimostrato dall'approvazione di 305 piani d'investimento", ha sottolineato Georgiadis tramite un comunicato. Secondo il ministro, questa situazione pone le basi per registrare "il record di investimenti nel 2022" in Grecia. (Gra)