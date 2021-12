Serbia: ministro Esteri Selakovic, nostra priorità è la pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità per la Serbia è preservare la pace e la stabilità nella regione dei Balcani, oltre che garantire tendenza al rialzo dell’economia. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, parlando all’emittente televisiva “Pink”. "Come puoi rinunciare all’aziende cinese Zijin, quando si è visto che quest'anno la crescita più grande in assoluto sarà registrata nel settore minerario, dove siamo rimasti indietro negli ultimi decenni", ha detto Selakovic, aggiungendo che la Serbia non può rinunciare anche alla cooperazione e all'amicizia con la Russia quando tale amicizia le garantisce stabilità energetica. Secondo il titolare della diplomazia, tuttavia, la Serbia non può rinunciare all'integrazione europea, quando il 67 per cento dei suoi scambi commerciali avviene con i membri dell'Unione europea. Nonostante la pandemia di Covid, ha aggiunto Selakovic, nel 2020 e nel 2021 la Serbia è riuscita a diventare la seconda economia in più rapida crescita in Europa dopo l'Irlanda, uno scenario impossibile fino a pochi anni fa. Secondo il ministro, la crescita di quest'anno sarà di oltre il 7,5 per cento e pari a 53 miliardi di euro di Pil. (Seb)