Covid: Fedriga, bene governo su quarantena, accolta parte delle proposte delle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridefinire criteri per isolamento e quarantena e rimodulare le attività di contact tracing verso contesti ad elevata incidenza. Sono questi gli assi lungo cui abbiamo voluto ieri come Conferenza delle Regioni fare alcune proposte al governo”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “Esprimo soddisfazione perché il governo nel decreto varato ieri sera ha recepito una parte sostanziale delle nostre proposte, in particolare per quanto riguarda i contatti con soggetti con dose booster o con vaccinazione completata da meno di 120 giorni per i quali, se asintomatici, si prevede un regime di autosorveglianza e l’abolizione della quarantena. Occorre considerare lo scenario attuale – ha concluso Fedriga - con l’elevata circolazione del virus e cluster non più distinti tra loro che impongono alle istituzioni di prendere decisioni necessarie per non bloccare il Paese e procedere con maggiore speditezza nella campagna di vaccinazione, in particolare per terza dose e per la popolazione in età pediatrica”. (Com)