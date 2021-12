Sanità: Porrello (M5s), Lazio diventi una regione cardioprotetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi ho presentato un ordine del giorno per impegnare il presidente" della Regione Lazio Nicola Zingaretti "e la Giunta a porre in essere quanto necessario al fine di concedere un finanziamento per l'acquisto di defibrillatori da parte dei Comuni del Lazio". Lo dichiara in una nota Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. "Il decreto Balduzzi stabilisce i criteri di diffusione dei Defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) ed i luoghi dove deve essere garantita la loro presenza. Questo significa che è stato fatto un altro passo verso la consapevolezza che l'arresto cardiaco è una strage fino ad oggi ignorata e che è necessario cominciare a muoversi per ridurre il numero dei morti. Nonostante la legge sia in vigore già da diversi anni però, ci sono ancora molti luoghi a grande frequentazione di pubblico che ne sono sprovvisti, come spesso capita per esempio ai mercati cittadini e rionali. Con l'approvazione di questo ordine del giorno saranno concessi maggiori finanziamenti ai Comuni del Lazio per acquistare defibrillatori che potranno servire a salvare preziose vite umane grazie ad una cardioprotezione più diffusa ed accurata", conclude la nota.(Com)