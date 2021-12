Russia-Usa: auguri di buon anno di Putin a Biden, dobbiamo interagire in modo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Stati Uniti, in quanto Paesi con una responsabilità speciale per la stabilità internazionale e regionale, possono, e dovrebbero, interagire in modo costruttivo, unendo gli sforzi di fronte alle numerose sfide e minacce che l'umanità deve affrontare. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel messaggio di auguri per un felice anno nuovo inviato all'omologo statunitense Joe Biden, come riportato dal Cremlino in una nota. Inoltre Putin ha espresso la convinzione che, nello sviluppo degli accordi raggiunti tra Mosca e Washington durante il vertice di giugno a Ginevra e nei successivi contatti, si possa andare avanti e stabilire un dialogo russo-statunitense efficace, basato sul rispetto reciproco e sulla considerazione dei rispettivi interessi nazionali. (Rum)