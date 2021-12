Sardegna: pesca dei ricci, stop il 22 gennaio e indennizzi per 2 milioni e 800 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante questi tre anni, con il coinvolgimento degli stessi pescatori, attueremo un piano di monitoraggio scientifico per valutare gli effetti della chiusura della pesca e daremo la possibilità agli operatori di svolgere attività di recupero ambientale, come la pulizia dei fondali e la rimozione delle attrezzature di pesca. Tutte queste attività – conclude l'assessore Murgia – saranno affidate all'Agenzia Agris, che provvederà a redigere uno specifico Piano operativo, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura". (Rsc)