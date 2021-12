Covid: Grippa (M5s), ok a odg per calmierare prezzi mascherine Ffp2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento 5 stelle Carmela Grippa ha presentato un ordine del giorno "che ha avuto parere favorevole dal governo per ridurre i prezzi delle mascherine Ffp2 che, purtroppo, ci accompagneranno ancora nei prossimi mesi". In una nota Grippa sottolinea come “l’emergenza sanitaria continua a pesare sulle famiglie anche in termini economici. E l’aumento dei contagi nelle ultime settimane impone l’utilizzo delle mascherine Ffp2 che costituiscono un ulteriore costo per le tante famiglie già duramente colpite da un aumento continuo dei prezzi di prodotti di prima necessità”. "Sono altresì soddisfatta - ha aggiunto - che nel corso del Consiglio dei ministri di ieri l’esecutivo abbia deciso di incaricare la struttura commissariale perché possa stipulare nuove convenzioni con le farmacie per calmierare i prezzi. E’ una scelta di civiltà e giustizia nei confronti di tanti cittadini meno fortunati”, ha concluso.(Com)