Sardegna: energia idroelettrica, 4 milioni per la progettazione di nuove opere

- Quattro milioni di euro per la progettazione di interventi che serviranno a realizzare nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica e a riqualificazione le opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (Simr). La giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha approvato il programma di interventi triennale (2021-2023). "Ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche invasate nei bacini artificiali e abbattere i costi energetici sostenuti dal sistema idrico multisettoriale è uno degli obiettivi che perseguiamo in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia del sistema idrico – ha detto il presidente della Regione Christian Solinas. "Sviluppare l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fotovoltaico e idroelettrico – ha continuato il presidente - corrisponde infatti a perseguire la piena efficienza nella gestione del servizio idrico". "Oltre alla necessità di riqualificare alcune infrastrutture idrauliche del sistema regionale - ha spiegato l'assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris - non si può più trascurare il fatto che il fabbisogno energetico dell'Ente Acque della Sardegna per fornire l'acqua in pressione al settore agricolo e agli usi civile e industriale, registra annualmente un deficit energetico rilevante. Per questo intervenire con investimenti su nuove opere e su quelle esistenti risulta strategico e utile nei periodi di siccità". (segue) (Rsc)