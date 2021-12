Sardegna: energia idroelettrica, 4 milioni per la progettazione di nuove opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo da raggiungere con il programma di interventi approvato nel corso dell'ultima seduta di giunta, come ha spiegato sempre l'assessore Salaris, ha infatti una duplice valenza: affrancare il settore idrico multisettoriale dall'utilizzo di energia di origine fossile e raggiungere l'equilibrio economico di bilancio per la voce energia, ossia pareggiare il costo di acquisto dell'energia elettrica con il valore economico dell'energia elettrica prodotta. Da qui l'esigenza di finanziare da subito la progettazione degli interventi che al momento non hanno una dotazione finanziaria per consentire l'avvio e lo sviluppo della progettazione, compresa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme. Le risorse programmate serviranno a coprire le spese per lo studio e la progettazione di una serie di interventi volti a realizzare e riqualificazione opere già esistenti. (Rsc)