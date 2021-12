Legge Bilancio: Lupi (NcI), voteremo convintamente a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il gruppo di Noi con l’Italia "voterà convintamente a favore di questa manovra di bilancio. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato in questo anno drammatico, quello di avere una crescita del 6,4 per cento. Abbiamo il dovere, la sfida di renderla strutturale". Lo ha affermato il deputato di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto della Camera, Maurizio Lupi, nella sua dichiarazione di voto finale in Aula sulla legge di Bilancio. (Rin)