Grecia: ministro Salute Plevris, probabile riduzione validità green pass a 7 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute greco Plevris ha annunciato che è stata anticipata ad oggi l'entrata in vigore del nuovo pacchetto di misure restrittive adottate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19. Una decisione sofferta, ha evidenziato il ministro, ma determinata dal record di casi di contagio registrati negli ultimi giorni. Plevris ha spiegato che da oggi le attività di intrattenimento e ristorazione saranno aperte fino a mezzanotte ma con regole specifiche: obbligo di restare seduti, tavoli da massimo sei persone e niente musica. Unica eccezione il giorno di capodanno in cui i negozi resteranno aperti sino alle 2 del mattino, ma con le medesime condizioni restrittive. Plevris ha aggiunto che è bene che tutti facciano un test prima di recarsi in questi luoghi di ritrovo. Fra le altre misure: obbligo di mascherina Ffp2 nei supermercati e nei mezzi pubblici, oltre che per i dipendenti delle attività di ristorazione; capienza massima del 10 per cento negli stadi, rispettando comunque un massimo di mille persone; telelavoro per la pubblica amministrazione e il settore privato al 50 per cento con turni a rotazione; obbligo di test Pcr ogni 48 ore per chi accede nelle residenze per anziani e gli ospedali. Plevris ha annunciato, infine, il divieto di assembramenti per festeggiare il Capodanno e altri eventi, sia negli spazi pubblici che nei locali privati. (Gra)