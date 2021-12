Legge Bilancio: Verini (Pd), bene impegno governo, su mascherine Ffp si agisca subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha accolto l'ordine del giorno che avevamo presentato per impegnare l'esecutivo a intervenire per calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 il cui uso - giustamente - è stato reso obbligatorio per molti contesti, per luoghi al chiuso, per molte categorie e fasce di popolazione". Lo dichiara il deputato e tesoriere del Pd, Walter Verini, ribadendo che l'obiettivo, anche con queste decisioni, è "di contrastare meglio la diffusione del virus Covid. Accogliendo il nostro odg - aggiunge - il governo ha assunto un impegno positivo, da rendere efficace prima possibile, da subito. Questo tipo di mascherine, maggiormente protettive, ha come noto un costo largamente superiore a quello di altri (come le "chirurgiche") e non è pensabile che questo ricada su milioni e milioni di cittadini e famiglie che già sopportano tanti costi sociali della situazione che stiamo vivendo", conclude Verini.(Com)