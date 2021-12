Covid: Letta, bene nuove misure su quarantena, prossimo passo obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working". Lo ha dichiarato in un’intervista a “Repubblica” il segretario del Pd, Enrico Letta. “Di obbligo si parla da settimane e la scelta è matura per il Paese e per l'Europa”, ha proseguito. “La mia sensazione è che ci sia un sur place tra i Paesi - ha evidenziato -, il primo che introduce l'obbligo produrrà un effetto domino in tutti gli altri". La strada del lockdown per i non vaccinati "acuirebbe" del resto la frattura sociale: “lo Stato si deve caricare della responsabilità di questa scelta davanti ai cittadini", ha aggiunto. Non avversa lo smart working, il segretario del Pd, evidenziando come questo “possa mantenere viva l’economia”, ma non ha dubbi sulla necessità di mantenere invece la scuola in presenza: “sono contrario all'allungamento delle vacanze di Natale e al ritorno alla didattica a distanza". (segue) (Rin)