Covid: Letta, bene nuove misure su quarantena, prossimo passo obbligo vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quella che ha definito “un’emergenza nell’emergenza”, vale a dire il sovraccosto della bolletta energica per famiglie e imprese, Letta ha sottolineato la necessità di “estendere alle piccole e medie imprese gli interventi di fiscalizzazione che hanno aiutato le grandi imprese energivore e le famiglie”: “consideriamola - ha aggiunto - una prevenzione rispetto a costi che dovremmo comunque affrontare se le imprese chiudessero". Sulla partita del Quirinale, il segretario del Pd ha rimarcato che si deciderà “tutti insieme e al momento debito”. “Quel che so per certo - ha precisato - è che Draghi va comunque protetto e tutelato per il bene del Paese" . "Il 13 gennaio dirò alla direzione del Pd e ai gruppi parlamentari che la via maestra è la continuità di governo e la stabilità - ha proseguito il segretario dem -. Quindi c'è bisogno di una larghissima maggioranza, un capo dello Stato non divisivo e non eletto sul filo dei voti". "Il governo è sostenuto dal 90 per cento delle forze parlamentari, sarebbe totalmente contraddittorio restringere il campo. Ci può essere una maggioranza più larga, non più stretta, altrimenti il governo cadrebbe", ha concluso. (Rin)