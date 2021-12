Moldova: nuovo ambasciatore Usa Logson presta giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Moldova, Kent D. Logsdon, ha prestato giuramento e arriverà presto a Chisinau per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali che i due Paesi hanno costruito negli ultimi 30 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". L'ambasciatore Logsdon ha lavorato in precedenza come vice capo della missione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Berlino, in qualità di incaricato d'affari, da gennaio 2017 a maggio 2018. Prima di partire per Berlino, l'ambasciatore Logsdon è stato assistente esecutivo del vicesegretario di Stato per la gestione e le risorse ed è stato anche vice segretario esecutivo del Dipartimento di Stato. Il diplomatico statunitense è stato anche direttore del Centro operativo, direttore dell'ufficio per gli affari russi e vice capo missione a Tbilisi, Georgia. È stato anche consigliere politico a Kiev, in Ucraina; e ha ricoperto diverse posizioni a Bangkok, Thailandia; Almaty, Kazakhstan; Islamabad, Pakistan; e Stoccarda, Germania. L'ambasciatore Logsdon parla russo, ucraino, thailandese e tedesco e sta studiando il romeno.(Rob)