Legge Bilancio: Tripodi (M5s), accolto nostro odg per sostenere turismo montano

- Tutte le imprese del comparto turistico "stanno affrontando gravi difficoltà a causa delle misure restrittive imposte per prevenire la diffusione dei contagi, e certamente quello del turismo montano è uno dei settori maggiormente colpiti. Con l’ordine del giorno a mia prima firma approvato alla legge di Bilancio, impegniamo il governo a mettere in campo tutte le iniziative possibili per sostenere il comparto turistico montano, provvedimento che segue alla mozione che abbiamo depositato pochi giorni fa". Lo afferma Elisa Tripodi, deputata e componente del direttivo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Solo nel primo anno di pandemia, in base ai dati di Istat - prosegue la parlamentare in una nota - il turismo in Italia ha perso per quanto concerne gli arrivi nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019, 48,3 milioni di stranieri su 60 e 29 milioni di italiani su 59,2. In termini di presenze invece, il dato è ulteriormente negativo, le notti trascorse dai turisti a destinazione, si sono ridotte di 154,8 milioni su 203,8 per gli stranieri e di 77,8 milioni su 197,3 per gli italiani". (segue) (Com)